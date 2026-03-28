記事ポイント2026年3月26日に名古屋・覚王山エリアにオープンしたゴルフ用品の大型店舗キャロウェイやテーラーメイドなど有名ブランドのクラブが大特価で購入可能3月29日まで全品dポイント10倍＆先着50名にブランドボールプレゼント ゴルフ用品総合メーカーのつるやゴルフが、名古屋市の覚王山エリアに新店舗をオープンしています。最新ギアから有名ブランドウエアまで幅広く取り揃え、4月5日まで大特価のオープン記念セール