記事ポイント6歳の川口まふゆさんの白血病治療を支援するクラウドファンディング目標金額2,300万円、2026年3月7日から4月3日まで実施「For Good」にてクラウドファンディングを受付中 まふゆちゃんを救う会が、白血病治療中の6歳の女の子・川口まふゆさんを支援するクラウドファンディングを実施しています。2026年3月2日より「For Good」にて受付を開始しました。 まふゆちゃんを救う会「白血病治療支援クラウドファン