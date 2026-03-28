俳優イ・サンボが死去したという報道に関連し、所属事務所が「事実関係を把握中」と明らかにした。イ・サンボの所属事務所コリア・マネジメント・グループ（KMG）の関係者は27日、メディアに対し「ニュースに接して状況を把握している」とし「確認後に立場を表明する」と伝えた。この日の韓国日報の報道によると、イ・サンボは26日に遺体で発見された。家族の通報で現場に出動した警察は正確な死亡の経緯を調べている。1981年生ま