記事ポイント現役アーティストが講師を務める表現教育プログラム歌・楽器・身体表現を通じて非認知能力を育成2026年度のパートナー園（保育園・幼稚園・認定こども園）を募集中 はれるが、プロのアーティストによる「表現教育プログラム」の2026年度パートナー園を公募しています。歌や楽器、身体表現を通じて、子どもたちの豊かな感性と自己肯定感を育むプログラムです。 はれる「2026年度 表現教育プログラム」 &