李在明（イ・ジェミョン）大統領が27日、「急変する安保環境に対応するには自主国防が必須」とし「戦時作戦統制権（戦作権）の回復を早期に推進する」と述べた。李大統領はこの日午後、ソウル竜山区（ヨンサング）の国防部で開いた全軍主要指揮官会議で「結論的に軍の最優先責任は、いかなる挑発と脅威にも対応できる最上の軍事対応態勢を整えること」とし、このように明らかにした。李大統領が全軍主要指揮官会議を主宰したのは就
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 神戸市灘区で小学6年の男子児童が重傷負った事案 ひき逃げ事件ではなかったことが判明
- 2. 車2台にはねられ、男児死亡
- 3. なんで入れたの…母が泣き崩れる
- 4. 女性遺体に傷十数カ所 池袋刺殺
- 5. イ・サンボさん 遺体で発見か
- 6. 池袋サンシャインで刺殺「異常」
- 7. 6人死亡事故 身元未だ特定できず
- 8. フィギュア男子 日本襲った悲劇
- 9. Mステ3時間SP 26組の披露曲解禁
- 10. 飲酒運転か タイガー逮捕される
- 1. 神戸市灘区で小学6年の男子児童が重傷負った事案 ひき逃げ事件ではなかったことが判明
- 2. 車2台にはねられ、男児死亡
- 3. 女性遺体に傷十数カ所 池袋刺殺
- 4. 6人死亡事故 身元未だ特定できず
- 5. 池袋刺殺 男は女性に「助けて」
- 6. 辺野古事故 泥酔船長が胸中語る
- 7. ポケセン刺殺 一方的に執着心か
- 8. 坂口容疑者 遺産使い果たしたか
- 9. ハンター逆転勝訴 処分取り消し
- 10. 中学生たちがサプライズ「校長先生の卒業式」 定年退職の校長に手渡した“バトン” 鹿児島
- 1. 優待利回り63％は持続可能？ RIZAPグループが打ち出した“異次元”優待の現実味
- 2. 尿路結石になる?意外な食習慣
- 3. 木原官房長官「私の会見が真実」
- 4. 親の1億円あてにしたら破産した
- 5. ポケセン刺殺に「防ぐ方法ない」
- 6. 女児に固執…31歳男の「衝動」
- 7. 石川県知事選で落選 馳氏が分析
- 8. 業績悪化で内々定取り消しは違法
- 9. 飛び石で傷 拒否できるケースは
- 10. トランプ大統領の放言とガソリン高騰が“ガチ連動” 1ガロン4ドル突破目前で米国内は暴動寸前
- 1. イ・サンボさん 遺体で発見か
- 2. 「人生止まった」スシローに感動
- 3. 北朝鮮・平壌に犬肉料理専門店
- 4. 「日本政府は謝罪してない」批判
- 5. トランプ大統領「次はキューバ」 軍事行動を示唆
- 6. 仏人モデル 過激動画配信の疑い
- 7. イランの革命防衛隊、米イスラエルの同盟国に出入りする船舶の“ホルムズ海峡通航を禁止”
- 8. イラン 日本船巡り関係国と疎通
- 9. 宇宙飛行士が「触手物体」を公開
- 10. ダルタニャン 教会で遺骨発見か
- 1. 即青切符 自転車のNG行為6つ
- 2. 人手不足なのに…無職が激増中?
- 3. ハイチュウの歯磨き粉 販売拡大
- 4. 「散財さん」の貯金目標と口座
- 5. 初の国産クラウド「さくら」選定
- 6. 平均年収が高い小売業ランキング
- 7. KDDI ネット向け広告事業撤退へ
- 8. モスの原価率 マック以上だった
- 9. ローム社長「生産規模強化」強調
- 10. PS5 希望小売価格を約23%値上げ
- 1. 今すぐオフにすべきLINEのID設定
- 2. フォトナ制作会社 大量解雇へ
- 3. 「ガリレオ直筆のメモ」を発見
- 4. 動画サービス4つが追加料金0円に
- 5. X「Pro」有料ユーザー限定で提供
- 6. ミラーレスGFX100 II アプデ公開
- 7. ドリンクもスマホもどっちも置ける！ドリンクホルダー取付式の車載ホルダー
- 8. クラウドファンディングから生まれた国内メーカーのシンプルケータイ「un.mode phone01」を入手！まずは開封して外観や基本機能をチェック【レビュー】
- 9. SRハワイアンズで太っ腹サービス
- 10. Netflixが再び値上げ、2025年1月ぶり
- 11. 高性能なスマートウォッチ「Amazfit T-Rex Ultra 2」を試す！高性能なナビ機能やオフライン地図などで最強アウトドア仕様【レビュー】
- 12. 楽天「第4のキャリア」正式発表
- 13. 【速報】ついに自動運転バスの公道での定常運行が日本で初めて実現へ 境町、SBドライブ、マクニカが連携して実用化 運賃は無料
- 14. 「黒ずみ汚れがつきにくい」サーモスのマグ。お手入れラクラクでコーヒー好きの救世主
- 15. お茶点てや組み立て、パスタ盛り付けなど AIでより柔軟なロボットへ
- 16. 日本製鉄「黒ZAM」のページ開設
- 17. 鍵とUSBメモリ、マルチツールをスタッキングできるドイツ製キーオーガナイザー「Wunderkey」
- 18. 著作権侵害の責任をISPにも求めた裁判で最高裁判所が「サービス提供だけでは幇助にならない」と判断
- 19. 一人暮らしに食洗機ってどう？パナソニック「SOLOTA」を1年使ってみた
- 20. コンパクトなのに驚きのハイパワー、風速1.8倍の「ターボファン ミニクリ」
- 1. フィギュア男子 日本襲った悲劇
- 2. 飲酒運転か タイガー逮捕される
- 3. いても仕方ない スカウト撤退か
- 4. 大谷 真美子さんへ愛にじませた
- 5. 球界タブー「やってる選手多い」
- 6. 大谷がド軍全員に63万円時計贈る
- 7. フィギュア 坂本花織が4度目のV
- 8. 岡本和真MLBデビュー…初打席は
- 9. 死球後 大谷の「行動」に米笑撃
- 10. 坂本花織 金メダルで有終の美
- 1. 池袋サンシャインで刺殺「異常」
- 2. Mステ3時間SP 26組の披露曲解禁
- 3. 坂口容疑者 大々的報道の訳
- 4. Z世代の「なりたい顔」異常事態
- 5. 「水ダウ」元ADがグラビアに挑戦
- 6. 葬送のフリーレン 第3期放送決定
- 7. のん公式Xに本名追記の背景
- 8. 2年3カ月ぶり漫才 小沢一敬が涙
- 9. ジュニア 球界の大物を怒らせた?
- 10. ひろゆき氏 少子化の加速に驚き
- 1. なんで入れたの…母が泣き崩れる
- 2. セリアの優秀なキーホルダー
- 3. 卒業式に着物ママはアリ? 物議
- 4. 意外な国が海外旅行先に選ばれる
- 5. 見知らぬ外国人女性 夫の子妊娠
- 6. 27歳女性 壮絶な二股体験を告白
- 7. 「最もヒドかったコスプレ」回想
- 8. 節約でもおしゃれ しまむら春服
- 9. 夫が大麻所持 妻の苦労を取材
- 10. モラハラ夫 子どもと家事へ...