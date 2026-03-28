李在明（イ・ジェミョン）大統領が27日、「急変する安保環境に対応するには自主国防が必須」とし「戦時作戦統制権（戦作権）の回復を早期に推進する」と述べた。李大統領はこの日午後、ソウル竜山区（ヨンサング）の国防部で開いた全軍主要指揮官会議で「結論的に軍の最優先責任は、いかなる挑発と脅威にも対応できる最上の軍事対応態勢を整えること」とし、このように明らかにした。李大統領が全軍主要指揮官会議を主宰したのは就