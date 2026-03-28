記事ポイントさくら情報システムが「絆」のAXプランを2026年3月24日より提供開始中小・中堅企業向けにAI活用規程・ルールの制定を支援アセスメントから施策の実装まで伴走するDX支援体制 さくら情報システムが、IT企画伴走支援サービス「絆」において、AI活用支援を目的としたAXプランの提供を開始しています。中小・中堅企業がAIを安心して業務に取り入れるための規程づくりから伴走する新プランです。 さくら情報シス