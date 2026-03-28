原作はイギリスの作家マックス・ポーターによるベストセラー小説『Grief Is The Thing with Feathers』。ノーベル賞作家のハン・ガンも絶賛した作品で、日本でも今年の2月に早川書房から『悲しみは羽根をまとって』という邦題で発売されている。【画像】映画『フェザーズ その家に巣食うもの』の場面写真を一気に見る映画はベネディクト・カンバーバッチが主演とプロデューサーを務めている。©THE THING WITH FEATHERS LT