動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（3月16日〜22日）を発表。日本における映画ランキングは、俳優の岡田将生が狂気あふれる殺人鬼役に挑んだ本格サスペンス映画『ゴールド・ボーイ』（2024年3月8日公開）が初登場1位となった。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル貧しい境遇にある3人の少年が、偶然撮影した映像をもとに犯人を脅迫することから物語が展開。やがて彼ら自身も巻き込ま