【SVリーグ】サントリーサンバーズ大阪 3ー1 ウルフドッグス名古屋（3月21日・男子第18節）【映像】執念でつないだ「顔面レシーブ」男子バレーで、まるで漫画のような決死のプレーが飛び出した。強烈なスパイクが味方のブロックで方向が変わりながらも、リベロが“顔面ブロック”ならぬ“顔面レシーブ”で拾うと、チームメートも必死に繋いでポイントを獲得。一連のプレーに会場も湧き立った。大同生命SVリーグ男子の第18節が