28日、新潟市南区で住宅1棟を焼く火事がありました。焼け跡から身元不明の2人の遺体が見つかっています。火事があったのは新潟市南区鷲ノ木新田の一般住宅です。警察と消防によりますと28日午前5時ごろ、この家に住む男性（69）から「火事です」と消防に通報がありました。消防車10台が出動し火は約4時間後に鎮火されましたが、現場からは身元不明の2人の遺体が発見されました。火事の後、通報した男性に加え同居する母親（100）の