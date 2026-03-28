28日、村上市の間島(まじま)駅近くの線路脇で身元不明の男性の遺体が見つかりました。警察は列車にはねられたとみて、身元の特定を進めています。遺体が見つかったのは村上市の間島地内にあるJR羽越本線・間島駅から約270メートルほど離れた線路脇です。28日午前1時ごろ、付近で線路の点検作業を行っていた作業員から「線路脇に男性が倒れている」と通報がありました。警察と消防が現場に駆け付けると、男性が頭部などから出