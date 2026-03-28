日清食品は3月30日、カップライスの新商品「日清ふっくら釜炊き ごはん」を全国のコンビニ・スーパーなどで発売する。熱湯5分で釜炊きの白ごはんが食べられるのが特長で、パックごはんに不満を持つユーザーを取り込み、カップライスの新規顧客獲得を狙う。「日清ライス」（1967年発売）に始まる同社のライス製品は、2014年発売のレンジ調理品「カレーメシ」が大きな転機となった。コメの湯戻しに成功し、16年に湯かけ調理品に