FIFAワールドカップ2026まで約2か月半。森保ジャパンに残されたテストマッチは3試合しかない。その一つであるスコットランド戦が、グラスゴーのハムデン・パークで行われる。森保一監督は前日会見で「明日はアウェイで非常に厳しい戦いになると思いますが、W杯に向けての戦術的な部分、チーム全体の経験値を上げていくことも考えながら、勝利を目指してベストを尽くしたい」と内容と結果を重視する意向を表明。同時に「交代枠1