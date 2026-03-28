日本代表のFW小川航基（NEC／オランダ）は「出たら必ず自分が結果を残せる」と、スコットランド代表戦に向けて意気込みを述べた。日本代表は27日、キリンワールドチャレンジ2026 スコットランド代表戦に向けて会場の『ハムデン・パーク』で公式練習を行った。スコットランド代表戦では強靭な守備陣との対峙が予想される。それでも小川は「普段やっていることは、ここでも必ずできると思うし、相手のディフェンスに関係なく、