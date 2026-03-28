スカルキャンディー・ジャパンは25日、新型オーバーイヤーヘッドホン「Crusher 540」を発表した。価格は3万3800円。25日に「GREEN FUNDING」でクラウドファンディングを開始しており、初回5日間限定価格として2万2660円（30％オフ）で購入できる。 ヘッドホン本体にサブウーファーを搭載し、音に合わせて振動する独自技術「Crusher Bass」を備える。ベースは調整可能で、自分