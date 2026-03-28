27日夕方、米沢市で住宅など3棟が焼け、出火元の住宅の焼け跡から1人の身元不明の遺体が見つかった火災で、28日午前、警察と消防が実況見分を行い、出火原因などを調べています。出火元の９０代女性とは連絡が取れていないということです。 【写真を見る】米沢市 １人遺体発見の火災現場で実況見分90代女性と連絡取れず（山形・米沢署） 火災は27日午後5時50分ごろ、米沢市城南2丁目の９０代女性の住宅から発生しました。火は