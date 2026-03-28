日本代表FW前田大然（セルティック／スコットランド）が、27日にメディア対応を行なった。今月の活動でキリンワールドチャレンジ2026に臨む日本代表は、3月28日にスコットランド代表と、同31日にイングランド代表との対戦を予定している。普段セルティックでプレーしている前田にとっては“地元”スコットランドでの代表戦となるが、「普段対戦している相手だったり、チームメイトがいるので楽しみです」と心境を明かした。