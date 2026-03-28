昨年9月から3カ月続いた日本代表活動、安定したパフォーマンスで頭角を現したのが渡辺剛だ。持ち味のハードな対人守備と、左右中央を問わないマルチな才能で3バックを支えており、今や日本代表になくてはならない存在となった。FIFAワールドカップ前最後の活動は、スコットランド代表、イングランド代表とのアウェイ連戦。ヨーロッパ勢との対戦は、2023年9月のトルコ代表戦以来、約2年半ぶりとなる。連勝を収め、いいイメージ