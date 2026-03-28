ドジャースのリポーターを務めるデビッド・ヴァセイ氏が27日（日本時間28日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。アンディ・パヘス外野手（25）と日本のレジェンドとの2ショット写真を公開した。ヴァセイ氏はグラウンドで撮影した1枚の写真を公開。パヘスががっつりと握手を交わしているのは、ドジャースでもプレーするなど日米7球団で通算112勝139セーブをマークした斎藤隆氏だった。ベージュのスーツ姿の斎藤氏