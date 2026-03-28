米国とイスラエルによる軍事作戦を受け、イランがホルムズ海峡を封鎖するなど、悪化する中東情勢を受け、石油不足の可能性が深刻化する。その影響により、人工透析に使うチューブなどの「透析回路」に使用する石油派生品ナフサの供給不足が叫ばれ、X上には28日までにハッシュタグ「#透析が止まる日」まで登場した。その中、漫画家・しりあがり寿氏の「ナフサ、医療分野への重点的振り分けとかしなくていいんだろうか？正しい情報を