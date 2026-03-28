「ブルージェイズ−アスレチックス」（２７日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手は１点を追う五回の第２打席で四球を選んでメジャー初出塁をマークした。これがチームの逆転劇を呼び込んだ。先頭のバーショが三振に倒れ、１死無走者で迎えた第２打席。初球のカットボールを見極め、２球目のスイーパーにも手を出さず２球で追い込まれた。３球目はしっかりと見極め、４球目の９６マイルは逆方向へのファウルに。５球