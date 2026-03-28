「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が27日夜、Xを更新。長期金利の高水準をめぐり、私見をつづった。ひろゆき氏は、長期金利が2.38％まで上昇し約2カ月ぶりの高水準になったことを伝えた記事が添付された、NHKニュースのXアカウントのポストを引用。「長期金利が一時2.385％と1999年2月以来、およそ27年ぶりの高い水準。給料が上がる速度より、金利と物価が上がる速度の方が早いんだから、生活苦