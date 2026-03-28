自分の両親と夫の両親、4人を介護する漫画家がいる。50歳で長年の夢であった漫画家としてデビューした深謝さんだ。二足の草鞋で夫とともに住宅ローン返済を負担しているが、過労やストレスが原因で自身も過去4度倒れている。その過酷な日常とは――。（後編／全2回）写真＝iStock.com／sinceLF※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／sinceLF【前編のあらすじ】関西地方で生まれ育った深謝さんは、大学卒業後に関東で就職した後