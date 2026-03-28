父親はエネルギー関連企業に長年勤務していたが、バブル崩壊後にリストラされた。多額の退職金を手にしたが、その後、「謎の友人」に騙されて老後資金をすべて失った。両親は熟年離婚し、当時、結婚したばかりの28歳の長女は実家の親と、義実家の親の介護に直面することになる――。（前編／全2回）この連載では、「シングル介護」の事例を紹介していく。「シングル介護」とは、主に未婚者や、配偶者と離婚や死別した人などが、兄