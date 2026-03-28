小説家が主人公のフィクションは多い。名作誕生の舞台裏やクリエイターの葛藤は、いつの時代も人々の関心の的だ。今月の怪奇幻想時評では、小説家という仕事にスポットを当てたホラーやミステリ3冊を紹介しよう。（文：朝宮運河）小説家の知られざる生活を描く「スコッパーの女」山白朝子といえば、長いキャリアを誇る某人気作家の数ある変名のひとつ（ご存じない方は検索を）。怪談専門誌「幽」でデビューし、現在はその後続