明らかに心が離れていっている彼氏に対して、何かしらの働きかけをすることで、思い直してほしいと考えるのは当然でしょう。しかし、やり方を間違えると、かえって別れを早めてしまうかもしれないので、慎重に事を進めたほうがよさそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性へのアンケートを参考に「彼氏に別れを踏みとどまらせたいときにやってはいけないこと」をご紹介します。【１】別れたら死んでやると脅す「脅された相