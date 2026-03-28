Stray Kidsが、本日（28日）より全4公演にわたる公式ファンミーティングを開催する。Stray Kidsは3月28日・29日、4月4日・5日に韓国・仁川インスパイアアリーナで公式ファンミーティング「Stray Kids 6TH FANMEETING "STAY in Our Little House"」を開催する。【写真】「大声出た」ヒョンジン、バキバキな背中公開本公演はチケット販売開始後、全日程が即完売を記録し、彼らへの熱狂的な人気を改めて証明した。8人のメンバーは今回