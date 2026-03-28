北朝鮮の首都・平壌で、韓国の映像作品などを長年にわたり視聴していた住民に対する公開裁判が行われ、重刑が言い渡された。家族も連座制により、処罰を受けたという。デイリーNK内部消息筋によると、今月中旬、平壌市船橋区域で「反動思想文化犯罪」に関与したとされる住民の公開裁判が開かれた。この住民は数年にわたり家族とともに、韓国の映画やドラマ、音楽などを収めた映像ファイルを視聴していたとされる。問題となったのは