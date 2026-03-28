北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）は、中国の習近平国家主席からの祝電に対し答電を送り、朝中関係が「新たな高い段階」に入ったとの認識を示した。国営の朝鮮中央通信が28日、伝えた。報道によると、金氏は27日付の答電で、最高人民会議第15期第1回会議で国務委員長に再選されたことに対する祝意に謝意を表明。「あなたが送ってくれた温かい祝電を通じて、私と党、政府に対する変わらぬ支持と友好の情を感じた」と述べた。さら