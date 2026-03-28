◆第３３回マーチＳ・Ｇ３（３月２９日、中山競馬場・ダート１８００メートル）ＪＲＡは２８日、１枠１番のハピ（牡７歳、栗東・大久保龍志厩舎、父キズナ）が、右前ザ石のため出走取消になったと発表した。同馬は津村明秀騎手＝美浦・フリーとの初コンビで臨む予定だった。