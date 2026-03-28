春夏の足元をおしゃれに彩る、注目の別注サンダルが登場しました。スポーツサンダルの先駆者として知られるTevaとURBAN RESEARCHがコラボした限定モデルは、機能性はそのままに、遊び心あふれるカラーリングが魅力♡アクティブな日常にも、タウンユースにもフィットする一足は、この季節の頼れる存在になりそうです。 別注ならではのデザイン性 今回登場したEXCLUSIVE フラットフォーム ユニバ&#