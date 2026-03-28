大阪市内で２５日に捕獲されたシカ１頭が２７日、大阪府能勢町のキャンプ場に移った。キャンプ場を運営する宿泊施設「能勢温泉」の西山竜也社長は「落ち着けば、一般の人たちに見ていただける環境を作りたい」としている。府内の市街地では、３月中旬以降に少なくとも２頭が出没。奈良公園（奈良市）から来た可能性が指摘されているが、奈良県の山下真知事は県内での受け入れは困難とし、２５日にうち１頭を捕獲した大阪市が受