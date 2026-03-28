「老後は故郷に帰って畑をやりたい」――東北出身の会社員Bさん（65歳）は、そんな夢を長年抱いてきました。子育ても終わり、定年退職を迎えたいま、いよいよ実現のとき。しかし、いざ移住の計画を具体的に実行しようとした瞬間、返ってきたのは思いもよらない一言でした。65歳夫の長年の夢に、妻の冷めた一言 「老後は地元に帰って、畑でもやりながらのんびり暮らしたいんだ」そう語るのが口癖だったのは、都内のメーカーで