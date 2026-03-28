新スイフト！スズキのイタリア法人は2026年2月23日、コンパクトハッチバック「スイフト ハイブリッド」の特別仕様車「スイフト ハイブリッド サクラ」を発表しました。スイフトは“欧州仕込み”の走りとリーズナブルな価格設定で幅広い層から支持を得ているコンパクトハッチバックモデルです。【画像】超カッコいい！ これがスズキ新「スイフト“ハイブリッド”」です！ 画像で見る（55枚）初代は2000年にデビュー。当初は軽