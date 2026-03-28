私（アヤノ）は、夫のヒロシと2人の子どもたち（コウ・4才、ミミ・2才）を育てています。共働きのため、家事や育児は完全分担制。忙しい毎日ですが、夫は子育てに積極的だし家事もできる人なので助かっています。義実家は車で30分くらいの距離にあります。義父も義母もとてもフットワークの軽い、明るい人たちです。子どもたちのことも大事にして可愛がってくれるので、遊園地や水族館などへ一緒にお出かけするなどして交流してき