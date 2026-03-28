ベニーハナが、ニューアルバム『Psalm Funk』をリリースした。 （関連：m-flo、25周年記念公演で見せた唯一無二のスタイル豪華な“loves”アーティストとともに誓う再会） ゴスペルハーモニーを根幹に据え、深いファンクリズムとジャズの即興性に支えられた本作では、ベニーハナが最も自由で大胆に表現する瞬間が捉えられている。スピリチュアルジャズ、オルタナティブR&B