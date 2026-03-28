一方的な好意や執着心がエスカレートして、相手を傷つけてしまう「ストーカー行為」です。 【画像で解説】「あなたは大丈夫？」それストーカーかも...チェックリスト7項目 今月（3月）26日、東京池袋の「ポケモンセンター」で21歳の女性が元交際相手の男に殺害された事件で、過去に男はストーカー規制法違反の疑いで逮捕されていた経緯がありました。 家族や友人など、大切な