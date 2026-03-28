水ドラ25「サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜」（毎週水曜深夜1時）の記者会見に、トリプル主演の水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子、共演の二階堂高嗣(Kis-My-Ft2) 、落合モトキ、郄松アロハ(超特急)、増子敦貴（GENIC）が登壇。【動画】水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子らキャスト陣からのメッセージ“サレ妻”と“シタ夫”が集結！不倫した夫への復讐を果たすため、3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる