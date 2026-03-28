働くママにとって、ライフステージがいろいろ変わるなかで「転職」することは少なくないでしょう。ママスタコミュニティには45歳のママから「今から正社員は厳しいですよね」というタイトルで、こんな悩み投稿がありました。『歯科医院でしか働いたことがなくて、正直何もできません。歯科医院以外で何も経験がなくても正社員で働ける職種ってないですよね。歯科医院は昼休みが長い分、拘束時間が長くて。昼休みに一旦帰宅できるこ