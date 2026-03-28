＜フォード選手権2日目◇27日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞142位から出た渋野日向子が、ボギーなしの3バーディで「69」をマークした。それでもトータル2オーバーでカットラインに及ばず、2試合連続で決勝ラウンド進出を逃した。【現地写真】渋野日向子のインパクトはヘッドが浮いている「きのう決まらなかった距離が決まってくれましたけど、きょうはチャンスが少なかった。なかなか伸ばしきれなかっ