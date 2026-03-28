＜テキサスチルドレンズ・ヒューストンオープン2日日◇27日◇メモリアルパークGC（テキサス州）◇7475ヤード・パー70＞テキサス州で開催されている米国男子ツアーは、第2ラウンドが終了した。〈連続写真〉 石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感再び日本勢は2人が出場。93位タイから出た金谷拓実は、上がり3連続バーディを含む6バーディ・1ボギーの「65」でホールアウト。トータ