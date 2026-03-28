＜クラブカー選手権2日日◇27日◇ザ・ランディングスG＆アスレティックC（米ジョージア州）◇7185ヤード・パー72＞ 米国下部ツアーの第2ラウンドが終了した。初日10位タイで滑り出した石川遼は、午前組でスタート。5バーディ・1ボギーの「68」で回り、トータル10アンダー。首位と5打差の6位タイで決勝ラウンドに進んだ。〈連続写真〉 石川遼のスイングが原点回帰！ 若い頃の『右ヒザの送り』が戻り、怖いもの知らずの躍動感