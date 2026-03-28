全国に誇りたいグルメを紹介するガタグル。今回は、韓国人シェフが日本人の好みに合わせ提供する“ローストビーフ冷麺”を紹介します。 新潟市北区に店を構える韓国料理店『bubu食堂』。【bubu食堂千永俊 店主】「Bubuは韓国語で夫婦のこと。夫婦でやっているという意味」【妻・寿美子さん】「喧嘩をすることも多いが、仲良く夫婦でやれることに日々幸せを感じる」韓国出身の店主、永俊さんが妻・寿美子さんと一緒