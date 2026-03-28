事実上封鎖のホルムズ海峡…石油タンカーの足止め続く イラン情勢の混迷により、事実上のホルムズ海峡封鎖が続いています。 【画像を見る】専門家が指摘する、「ガソリン補助金」３つの問題点 原油価格の高騰を受け、３月１９日から「ガソリン補助金」が復活しましたが、２６日からは４年ぶりとなる石油の「国家備蓄」放出がスタートしました。 実は、日本の石油備蓄量は“世界最大級”とも言われています。