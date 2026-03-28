【パリ共同】ドイツのメルツ首相は27日、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全確保を巡り、戦闘終結後に機雷除去のために掃海艇を派遣することは「可能だ」との認識を示した。ドイツのメディアが、フランクフルトのイベントでの発言として伝えた。メルツ氏は、派遣要請があり、国連か北大西洋条約機構（NATO）、欧州連合（EU）の下での集団安全保障の枠組みであれば「選択肢の一つだ」と述べた。現在