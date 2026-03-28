ロックバンド「LINDBERG（リンドバーグ）」のボーカル・渡瀬マキ（57）が28日までに自身のインスタグラムを更新。故郷・三重県にある母校の校歌を制作したことを報告した。「やっとやっとご報告です（歌入れしてたのはこれです！）」と書き出すと、「私の母校である鳥羽東中学校が学校統合再編によって3中学校が一つになり校舎もリフォームし校名を変えてこの4月に新しく開校することになりました」と言及。「それ