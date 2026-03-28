フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）女子フリー（２７日＝日本時間２８日）、今季限りで現役を引退する坂本花織（２５＝シスメックス）が２年ぶり４度目の優勝を果たした。坂本はショートプログラム（ＳＰ）でトップに立ち、最終滑走となったフリーで１５８・９７点をマークし、今季世界最高で自己ベストを更新する計２３８・２８点。浅田真央を上回る日本勢最多優勝となった。有終の美を飾り「ベリーベリーハッ