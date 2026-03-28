伝説のシーズンとなるか――。ドジャースは２６日（日本時間２７日）にドジャー・スタジアムで行われた開幕戦でダイヤモンドバックスに８―２で逆転勝ち。２年連続で開幕投手を務めた山本由伸投手（２７）が６回２失点で今季初勝利を挙げれば、大谷翔平投手（３１）は先頭打者安打で攻撃の口火を切り、新戦力のタッカーを加えた打線も途切れることなく機能した。非の打ちどころのない戦いぶりから一夜明けた２７日（同２８日）