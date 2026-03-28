『あざとくて何が悪いの?』(毎週木曜24:45〜)で前田敦子が語ったのは、マッチングアプリや友人の紹介などリアルな恋愛事情。友人の紹介で実際に出会った男性からの“運命発言”には思わず冷めてしまったといい、等身大の本音を明かした。前田敦子○前田敦子、友人に他業界の人を“紹介してもらう会”を開催してもらう前田敦子は、19日放送のテレビ朝日系バラエティ番組『あざとくて何が悪いの?』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演。番組