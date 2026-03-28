【モデルプレス＝2026/03/28】フジテレビアナウンサーの小室瑛莉子が、4月よりフジテレビ系情報番組『Mr.サンデー』（毎週日曜21時〜23時09分生放送）の新MCに就任することが決定した。【写真】フジテレビ退社済みの「Mr.サンデー」前任アナ◆小室瑛莉子アナ「Mr.サンデー」新MCに就任4月に放送16周年を迎える『Mr.サンデー』の新MCに、小室アナが就任。さらに、エンディングテーマソングに、hitomiの新曲「Choice！」が決定した。